Schätzungen zufolge sind mehr als 600.000 Rohingya geflohen, die meisten ins Nachbarland Bangladesch. Seit dem Aufstand von Rohingya-Extremisten in Myanmar am 25. August geht das Militär verstärkt gegen die Minderheit vor. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen der Armee des überwiegend buddhistischen Landes im Konflikt mit den Extremisten „ethnische Säuberungen“ vor. Die Regierung des früher Birma genannten Landes weist dies zurück. Sie stuft die Rohingya als Staatenlose ein, auch wenn sie seit Generationen in dem Land leben.

WashingtonUS-Außenminister Rex Tillerson hat sich gegenüber dem Armeechef Myanmars besorgt zu Berichten über Gewalt gegen die Rohingya geäußert. In einem Telefonat habe Tillerson General Min Aung Hlaing aufgefordert, die Regierung Myanmars im Bemühen zu unterstützen, die Gräueltaten gegen die muslimische Minderheit zu beenden, erklärte das Außenministerium am Donnerstag. Den aus dem Bundesstaat Rakhine geflohenen Rohingya müsse die sichere Rückkehr erlaubt werden, habe Tillerson gefordert. Das Militär müsse auch den Transport von Hilfslieferungen erleichtern, Medienvertretern Zugang gewähren und mit den Vereinten Nationen bei der Untersuchung möglicher Menschenrechtsverletzungen zusammenarbeiten.

Die USA stehen vor dem ersten Besuch von Präsident Donald Trump in Asien im November zunehmend unter Druck, in der Krise eine härtere Tonart gegenüber Myanmar anzuschlagen. Trump wird bei einem Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten in Manila erwartet, an dem auch Vertreter Myanmars teilnehmen.