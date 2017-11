PekingDie USA ziehen im Nordkorea-Konflikt nach den Worten von Außenminister Rex Tillerson mit China an einem Strang. Zwischen Präsident Donald Trump und dessen chinesischem Amtskollegen Xi Jinping gebe es in dieser Frage keine Unstimmigkeiten, sagte Tillerson am Donnerstag nach einem Treffen der beiden Staatschefs in Peking. Beide Seiten würden eine Atommacht Nordkorea nicht akzeptieren. Xi habe Trump auch darüber informiert, wie China die UN-Sanktionen umsetzen werde. Trump forderte China erneut auf, seinen Einfluss stärker zu nutzen, um Nordkorea zum Einlenken zu bewegen und die finanziellen Verbindungen mit dem isolierten Land zu kappen. "China kann das Problem schnell und einfach beheben", sagte Trump.