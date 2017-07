CaracasWenige Tage vor der umstrittenen Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela haben die USA Angehörigen von US-Diplomaten empfohlen, die Hauptstadt Caracas zu verlassen. Auch die Mitarbeiter der Botschaft dürften abreisen, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung des US-Außenministeriums. Das Ministerium warnte außerdem vor Reisen in das südamerikanische Land. Bei landesweiten Protesten kamen erneut Menschen ums Leben. Präsident Nicolás Maduro rief alle Venezolaner auf, am Sonntag an der Wahl teilzunehmen.

Maduro sagte, bei der Wahl gehe es darum, ob die Menschen Einwohner „eines freien Landes oder einer Kolonie des Imperiums“ sein wollten – Maduros Bezeichnung für die USA. Der sozialistische Präsident trat am Donnerstag ganz in Rot gekleidet vor Unterstützern auf, um für die Abstimmung zu werben. Zuvor hatten Behörden bereits Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen rund um die Wahl bekanntgegeben. Diese verbieten auch politische Proteste bis kommenden Dienstag. Die Opposition rief für den (heutigen) Freitag jedoch zu einer Großdemonstration in Caracas auf.