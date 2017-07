New YorkDonald Trump ist angetreten, die US-Wirtschaft von den Fesseln zu befreien, die sein Vorgänger Barack Obama ihr auferlegt hat. Das monströse Dodd-Frank-Gesetz, das nach der Finanzkrise erlassen und von den Aufsichtsbehörden nach und nach in Tausende von Einzelvorschriften umgesetzt wurde, will der US-Präsident zurücknehmen.

Die neu geschaffene Behörde zum Schutz von Bankkunden (CFPB) ist ihm ein Dorn in Auge. Obama hatte sie organisatorisch und haushaltstechnisch an die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) angehängt, damit kann sie finanziell nicht so leicht ausgetrocknet und ihr Chef nicht so einfach gefeuert werden. Die Banken hassen sie.