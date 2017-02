WashingtonUS-Präsident Donald Trump treibt den Kampf gegen staatliche Regulierungen voran. In allen Bundesbehörden sollen künftig besondere Arbeitsgruppen gebildet werden, um für Bürokratieabbau zu sorgen. Einen entsprechenden Erlass unterzeichnete Trump am Freitag. Bestehende Regulierungen sollen auf ihre Abschaffung oder Änderung hin überprüft werden. Am Donnerstag hatte Trump-Berater Steve Bannon die Stoßrichtung bekräftigt: Es gehe um den „Rückbau des Verwaltungsstaates“.