US-Notenbankchefin Janet Yellen hat die Finanzmärkte auf eine baldige Zinserhöhung eingestimmt. Ein solcher Schritt nach oben sei unter gewissen Bedingungen auf einer der nächsten Sitzungen "wahrscheinlich angebracht", sagte Yellen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats. Dazu müssten sich der Arbeitsmarkt und die Inflation im Einklang mit den Erwartungen der Zentralbank Fed entwickeln.

In Erwartung einer baldigen Zinserhöhung der Notenbank Fed haben sich Anleger am Dienstag mit der US-Währung eingedeckt. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen wie Euro oder Yen widerspiegelt, drehte am Nachmittag ins Plus und gewann 0,2 Prozent auf 101,18 Punkte. Aktienanleger reagierten gelassen auf Yellens Äußerungen. An der Wall Street trat der Standardwerteindex Dow Jones bei 20.400 Punkten auf der Stelle. "Die US-Wirtschaft sollte keine Probleme haben, den negativen Effekt einer Zinserhöhung zu bewältigen", sagte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Die Aussicht auf steigende Zinsen und damit höhere Einnahmen aus dem Kreditgeschäft hievte den US-Bankenindex auf ein Neun-Jahres-Hoch von 401,32 Zählern.