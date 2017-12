WashingtonUS-Präsident Donald Trump ist bei der Suche nach einem neuen Chef für die Einlagensicherung FDIC fündig geworden. Der Republikaner will die Anwältin der amerikanischen Regionalbank Fifth Third Bancorp's, Jelena McWilliams, als Vorsitzende der Behörde nominieren, wie das Präsidialamt am Donnerstag mitteilte. Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. McWilliams ist seit Januar Leiterin der Rechtsabteilung der Fifth Third Bancorp's.