In die USA eingereiste, nach einem jüngsten Migrationsdekret auf Flughäfen gestrandete Reisende, dürfen nun doch die Vereinigten Staaten betreten. Eine Bundesrichterin aus New York entschied am Samstag (Ortszeit), dass die Einreise mit einem gültigen Visum erlaubt ist - auch wenn ein Dekret des US-Präsidenten Donald Trump das Gegenteil vorsieht. Dieser hatte Einreiseverbote für Staatsbürger aus dem Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen verfügt. Dies sollte eben auch für jene aus diesen Ländern gelten, die eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA oder ein gültiges Visum haben.

Richterin Ann Donnelly gab eine Notfallanordnung heraus, die die Ausweisung der Betroffenen nun vorerst verhindert. Sie wies Grenzmitarbeiter an, die Personen nicht wegzuschicken, sondern einreisen zu lassen. Neben herkömmlichen Staatsbürgern gilt dies auch für Menschen mit einem genehmigten Status als Flüchtling. Zunächst war unklar, wie viele zuvor in Gewahrsam genommene Menschen davon profitieren würden.