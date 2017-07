HonoluluEin Gericht im US-Staat Hawaii hat einen Eilantrag gegen das in Kraft getretene Einreiseverbot der Trump-Regierung abgelehnt. Der zuständige Richter verwies die Klage, bei der es um die Definition der für eine Einreise benötigte enge Familienangehörigkeit ging, am Donnerstag (Ortszeit) weiter an den Obersten Gerichtshof. Das Gericht in Hawaii wolle die Urteilsfindung des Obersten Gerichtshofs nicht kippen, sagte Richter Derrick Watson.

Ein Kläger in Hawaii hatte kurz vor Inkrafttreten des Einreiseverbots einen Eilantrag gestellt und darin gefordert, dass Großeltern und Onkel oder Tanten nicht unter die Sperre fallen dürften. Die US-Regierung hatte zuvor angeordnet, dass lediglich Eltern, Ehepartner, Kinder, Schwiegersohn oder -tochter oder Geschwister vom Einreiseverbot ausgenommen sein werden.