US-Notenbankchefin Janet Yellen hat die Politik vor einem Zurückdrehen der Finanzmarktregulierung gewarnt. Anpassungen am Rahmenwerk sollten dezent ausfallen, betonte die Präsidentin der Federal Reserve am Freitag auf der an den Finanzmärkten mit Spannung verfolgten Konferenz in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Es gehe darum, die durch die zurückliegenden Reformen "gesteigerte Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems" zu bewahren. US-Präsident Donald Trump strebt eine Aufweichung der Bankenregulierung an, die nach der Finanzkrise beschlossen wurde.

Per Erlass ordnete Trump unter anderem schon an, dass die Wall-Street-Reformen von 2010 überprüft werden sollen. Das in dem sogenannten Dodd-Frank-Gesetz zusammengefasste Regelwerk war die zentrale Lehre, die die USA aus der Finanzkrise gezogen haben. Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden vor dem Zusammenbruch gerettet.