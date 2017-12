Eine Regierungssprecherin kündigte weitere Schritte zur Prüfung des Urteils an.

SeattleEin Bundesrichter hat ein Einreiseverbot der US-Regierung für bestimmte Flüchtlinge teilweise aufgehoben. Richter James Robart entschied am Samstag in Seattle, dass die Regierung von Präsident Donald Trump Anträge von bestimmten Flüchtlingen bearbeiten müsse. Dies treffe auf Menschen zu, die eine nähere Verbindung zu einer Person oder Einrichtung in den Vereinigten Staaten vorweisen könnten.

Zwei Aktivistengruppen hatten angeführt, dass Trumps Verbot Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern daran hindere, mit ihren legal in den USA lebenden Familien zusammenzukommen. Dies führe den Betroffenen irreparable Schäden zu und setze manche von ihnen einem erheblichen Risiko aus. Anwälte der Regierung entgegneten, das Verbot sei notwendig, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.