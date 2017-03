WashingtonDer Kandidat für das Amt des nationalen Geheimdienstdirektors der USA, Dan Coats, will sich im Fall seiner Bestätigung durch den Senat an das Verbot harter Verhörmethoden wie etwa des Waterboardings halten. In einer Anhörung vor dem Senat erklärte Coats am Dienstag, zwar habe er die entsprechende Gesetzesverschärfung nicht unterstützt, doch werde er das Gesetz befolgen und nicht versuchen, es zu ändern.

Zu den größten Herausforderungen für das Land zählte Coats die wachsende Cyberkriminalität und die Bedrohung durch islamistische Extremisten. Besonderes Augenmerk müssten die Geheimdienste auf die nuklearen Ambitionen Nordkoreas, die Gebietsansprüche Chinas im Ost- und Südchinesischen Meer sowie russische Aggression richten, sagte Coats.