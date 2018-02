ManbidschDer oberste US-General der Koalition im Kampf gegen den IS hat einen Verbleib von US-Truppen in der syrisch-kurdischen Stadt Manbidsch angekündigt. Die Türkei hat Washington zum Abzug der Soldaten von dort aufgefordert. Die US-Truppen seien zur Unterstützung ihrer syrisch-kurdischen Verbündeten und zur Verringerung von Spannungen nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien in Manbidsch, sagte Generalleutnant Paul Funk am Mittwoch während eines Besuchs in der Stadt.

Die Türkei hat am 20. Januar in der Enklave Afrin eine Offensive begonnen, um die syrische Kurdenmiliz YPG zu vertreiben. Sie hat außerdem damit gedroht, ihre Militäroperation auf die Region Manbidsch auszuweiten.