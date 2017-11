WashingtonFünf Jahre nach den Attacken auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi ist einer der Angreifer wegen Terrorismus verurteilt worden, überraschend aber nicht wegen Mordes. Eine Jury in Washington sprach den Libyer Ahmed Abu Khattala (46) laut Medienberichten in vier von 18 Punkten schuldig. Die US-Regierung hatte ihn für den Drahtzieher gehalten.

Bei den Attacken waren am 11. September 2012 vier Amerikaner ums Leben gekommen, darunter der US-Botschafter Christopher Stevens. Der Angriff geschah in der Amtszeit der damaligen Außenministerin Hillary Clinton. Er spielte im Wahlkampf 2016 eine große Rolle, als Clinton Präsidentschaftskandidatin war. Ihr wurde die Schuld an Sicherheitsmängeln gegeben.