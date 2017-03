New YorkDonald Trump, der neue US-Präsident, will Amerika wieder „großartig“ machen. Er spielt damit eine politische Karte aus, die US-Politiker in der Geschichte immer wieder gezogen haben. Als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ sind die USA seit langem bekannt. Amerikaner betonen die „Einzigartigkeit“ ihres Landes.

Aber hinter diesen Mythen, die alle ein Stück ein Wahrheit enthalten, verbergen sich auch tiefe Abgründe. Von Anfang an war Amerika auch ein Land der Ungleichheit. Die Freiheit galt im „Land der Freien“ nicht für jedermann. Zum bis heute zu Recht bewunderten Selbstverständnis vieler Amerikaner, selbst für ihr Schicksal verantwortlich zu sein statt ständig Leistungen vom Staat zu fordern, gehört auch, dass Bürger im Stich gelassen werden, die sich nicht helfen können.