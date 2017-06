WashingtonNach einer Untersuchung der Auswirkungen der geplanten Gesundheitsreform in den USA haben mehrere republikanische Senatoren mit einer Ablehnung gedroht. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses war zu dem Schluss gekommen, dass bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen am Gesundheitssystem Millionen von Amerikaner in Zukunft ohne Krankenversicherung dastehen würden. Das Weiße Haus versuchte, mit Kritik an dem Bericht das Prestigeprojekt der Trump-Regierung zu retten.

Nach der Analyse des Haushaltsbüros würden im Jahr 2026 etwa 22 Millionen Amerikaner weniger über eine Krankenversicherung verfügen als unter dem derzeit gültigen Gesetz. Bereits im kommenden Jahr würde es 15 Millionen Bürger treffen. Besonders betroffen wären demnach Menschen zwischen 50 und 64 Jahren und mit geringem Einkommen. Diese müssten deutlich mehr für ihre Krankenversicherung zahlen als mit der unter Barack Obama eingeführten Regelung.