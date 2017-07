 Republikaner scheitern mit Entwurf für Krankenversicherung

Die Republikaner im US-Senat sind mit einem erneuten Anlauf gescheitert, die Krankenversicherung in den USA neu zu organisieren. Die Konservativen bekamen am frühen Freitagmorgen keine Mehrheit für einen abgespeckten Entwurf zusammen, der die Krankenversicherung „Obamacare“ in Teilen abgeschafft hätte. Das Ergebnis fiel 51 zu 49 aus. Auch drei republikanische Senatoren stimmten gegen das Papier, darunter John McCain. US-Präsident Donald Trump reagierte entrüstet: „Drei Republikaner und 48 Demokraten haben das amerikanische Volk im Stich gelassen. Wie ich schon von Beginn an gesagt habe: Lasst Obamacare zusammenbrechen, und handelt dann. Schaut zu!“