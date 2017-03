BerlinBei den Vorbereitungsgesprächen für das Treffen der G20-Finanzminister in Baden-Baden ist ein Streit über die Handelspolitik entbrannt. Das erfuhr das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. So sollen Vertreter mehrerer G20-Staaten in einer Runde am Mittwochabend in Baden-Baden gefordert haben, an einem Bekenntnis zum Freihandel im Kommunique der Finanzminister festzuhalten. Darunter seien EU-Staaten wie Frankreich, aber auch Brasilien und Singapur. Vor allem die US-Regierung soll hingegen eine klare Absage an den Protektionismus ablehnen.

Gastgeber Deutschland hatte als Kompromiss vorgeschlagen, das Bekenntnis zum Freihandel in eine Liste von wirtschafts- und finanzpolitischen Prinzipien aufzunehmen. Diese könnte als Anhang zum Kommunique von den G20-Finanzministern beschlossen werden. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, es sei kein Beinbruch, das Thema Handel in Baden-Baden auszuklammern. Das sehen allerdings viele G20-Staaten anders, wie ihre Vertreter in den Vorbereitungsgesprächen am Mittwochabend in Baden-Baden deutlich machten. Sie forderten, dass sich die Finanzminister am Freitag mit dem Thema beschäftigen und den Streit lösen müssten, erfuhr das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen.