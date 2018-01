Am frühen Samstagmorgen war im Senat der Entwurf für einen Übergangshaushalt gescheitert, der für die kommenden vier Wochen Mittel freigemacht hätte. Ein vorläufiger sogenannter Shutdown - Verwaltungsstillstand - konnte damit nicht mehr abgewendet werden. Nach dem Scheitern der Maßnahme schoben sich Republikaner und Demokraten gleichermaßen die Schuld in die Schuhe.

Da es bei dem Thema in den vergangenen Wochen keine Einigung gegeben hat, möchten die Demokraten lediglich einen für wenige Tage geltenden Übergangshaushalt beschließen. Ihr Ziel ist, so mehr Druck auf die Republikaner auszuüben. Neben dem Abschiebeschutz wollen sie auch mehr Mittel für den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen sowie mehr Geld zur Bekämpfung der Opioidkrise durchsetzen.

Trump selbst twitterte zu Beginn des Tages, zum Start seines zweiten Amtsjahres hätten die Demokraten ihm „ein schönes Geschenk geben“ wollen. Ursprünglich hatte er das Wochenende in Florida sein sollen, blieb wegen des Shutdowns aber in Washington.

In der US-Öffentlichkeit dürfte der Shutdown erst am Montag richtig zu spüren sein, wenn fast die Hälfte der zwei Millionen zivilen Angestellten im öffentlichen Dienst in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden. Allein in der US-Steuerbehörde wären das geschätzt 45.000 von mehr als 80.000 Angestellten.