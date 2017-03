WashingtonDie US-Industrie hat im Februar überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für langlebige Güter stiegen um 1,7 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 1,2 Prozent erwartet, nachdem es zu Jahresbeginn um kräftige 2,3 Prozent nach oben gegangen war. Die Erholung der Energiepreise sorgt für eine höhere Nachfrage nach Ausrüstungen für die Energiebranche.