New YorkUS-Firmen haben im Januar einen wahren Job-Boom ausgelöst. Es entstanden 246.000 neue Stellen, wie der Arbeitsvermittler ADP am Mittwoch unter Berufung auf seine Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit Juni 2016. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 165.000 gerechnet. Selbst die größten Optimisten unter ihnen hatten lediglich 200.000 neue Jobs für möglich gehalten. Im Vormonat hatte es noch eine Zunahme um 151.000 Arbeitsplätze gegeben.