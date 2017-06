New YorkDie Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet, die weißen Haare sauber gescheitelt, die Augen weit offen erinnert er an einen Schüler vor einer mündlichen Prüfung. Der ehemalige Senator aus Alabama und heutige Justizminister Jeff Sessions rückt auf seinem Stuhl hin und her, während der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Richard Burr, die dringenden Fragen aufzählt:

Was hat es mit Sessions Kontakten zu russischen Diplomaten auf sich? Warum hat er sich im Wahlkampf mit dem russischen Botschafter in den USA Sergej Kisljak getroffen? Was war seine Rolle bei dem Rauswurf des FBI-Chefs James Comey? Warum hat er sich aus den Russland-Ermittlungen rund um den US-Präsidenten Donald Trump zurückgezogen?