Zuvor hatte Scaramucci bereits in einem Interview mit dem US-Sender CNN für Aufregung gesorgt, als er Priebus selbst die Weitergabe von Informationen vorgeworfen hatte. „Der Fisch stinkt vom Kopf her“, sagte der Kommunikationschef vor laufender Kamera und forderte Priebus zu einem Statement auf: „Wenn Reince erklären möchte, dass er nicht der Informant ist, kann er das tun.“

Scaramucci hatte den Sender angerufen, als der Fall von Moderatoren diskutiert wurde. Er wolle seine Sicht der Dinge darstellen und sagte: „Ich kann Ihnen zwei Fische nennen, die nicht stinken. Das sind ich und der Präsident.“ Seine Beziehung zu Priebus sei schwierig, gab Scaramucci zu. Er sei sich nicht sicher, ob da noch etwas zu reparieren sei.

Scaramucci hatte den Streit in die Öffentlichkeit getragen, nachdem jemand angeblich illegal Finanzinformationen über ihn weiterverbreitet hatte. In dem mittlerweile gelöschten Tweet verlinkte er auf die Twitter-Adresse von Priebus.

Scaramucci twitterte am Mittwochabend: „Angesichts der Weitergabe meiner finanziellen Infos, die ein Schwerverbrechen ist, werde ich das @FBI und das Justizministerium kontaktieren #Sumpf @Reince45.“ Nach dem Löschen des Tweets stritt Scaramucci ab, dass dieser eine Drohung an Priebus war.

Die Nachrichtenseite Politico hatte zuvor über die Finanzbeteiligungen des ehemaligen Wall-Street-Bankers berichtet. Diese Informationen waren aber nicht von irgendjemandem illegal verbreitet worden, sondern sie sind auf Nachfrage öffentlich zugänglich, weil Scaramucci Teil der Regierung ist.

Am Donnerstagabend regierte er via Twitter auf die zahlreichen Berichte über seine Bemerkungen. „Ich benutze manchmal eine sehr lebhafte Sprache“, schrieb er. „Ich werde mich in diesem Bereich zurückhalten, aber ich werde den leidenschaftlichen Kampf für Donald Trump nicht aufgeben.“