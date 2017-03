WashingtonDie Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress hat zu einer Rekordzahl von Tweets geführt. Wie der Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurden rund drei Millionen Nachrichten über die Ansprache am Dienstagabend (Ortszeit) verschickt. Damit ist es die am häufigsten per Twitter kommentierte Rede eines US-Präsidenten vor dem Kongress seit Gründung des Kurznachrichtendiensts im Jahr 2007.

Am meisten wurde über die Forderung Trumps getwittert, das Gesundheitsvorsorgegesetz von Ex-Präsident Barack Obama aufzuheben und zu ersetzen. Auf Platz zwei folgte Trumps Gruß an die Witwe eines im Jemen getöteten US-Militärangehörigen.