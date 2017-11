Washington Die geplante US-Steuerreform hat eine Hürde im Kongress genommen. Ein Ausschuss im Repräsentantenhaus genehmigte am Montag, zu dem Gesetzentwurf doch wieder eine Steuerbefreiung für Arbeitnehmer hinzuzufügen, die von ihren Unternehmen Leistungen zur Kinderbetreuung bekommen. Für Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, die Steuergutschriften in Anspruch nehmen, wurden indes Anforderungen ergänzt.

In der Debatte um die Steuerreform werden einige weitere verhandlungsintensive Tage erwartet, da die Republikaner das Gesetz bereits bis Weihnachten durch den Kongress bringen und US-Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung auf den Schreibtisch legen wollen. Am vergangenen Donnerstag war die komplexe Maßnahme, die die Staatsschulden Schätzungen zufolge innerhalb von zehn Jahren um 1,5 Billionen Dollar in die Höhe treiben würde, eingebracht worden.