US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin verstehen sich gut; viele anderen Politikern ist die Russland-Affäre bereits zum Verhängnis geworden. Am Freitag erhob die US-Justiz Anklage gegen 13 russische Staatsbürger wegen angeblicher Einmischung in die Präsidentenwahl 2016.

Washington/MoskauZehn Monate vor der US-Kongresswahl warnt die Regierung in Washington die Bundesstaaten vor einer möglichen Einmischung Russlands in die Abstimmung. Russland setze eine ganze Bandbreite von Maßnahmen gegen die USA ein, sagte der Experte für Cybersicherheit im Heimatschutzministerium, Chris Krebs, auf einer Informationsveranstaltung für die Innenminister der Bundesstaaten. Bereits im vergangenen Jahr stellten russische Hacker nach Angaben des Ministeriums die Computersysteme von 21 der insgesamt 50 Staaten auf die Probe. Ein paar Netzwerke seien kompromittiert worden. Elektronische Wahlgeräte seien nicht direkt betroffen gewesen. Auch stehe noch nicht fest, ob Wahlen beeinflusst worden seien. Dennoch: „Das, womit wir vonseiten ausländischer Widersacher, insbesondere Russland, rechnen müssen, ist echt“, sagte Krebs.

Am Freitag hatte die US-Justiz Anklage gegen 13 Russen und drei Organisationen wegen angeblicher Einmischung in die Präsidentenwahl 2016 erhoben. Sie wirft ihnen eine kriminelle Verschwörung vor mit dem Ziel, Zwietracht zu sähen und die Siegeschancen Donald Trumps zu erhöhen. So hätten sie unter falschen Namen hetzerische Botschaften im Internet verbreitet und seien in die USA gereist, um geheimdienstliche Informationen zu sammeln und Proteste zu organisieren.