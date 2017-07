Die US-Notenbank-Fed sollte einem führenden Mitglied zufolge in Kürze mit dem Abbau ihrer während der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen. Es sei angemessen, bald mit einem graduellen Prozess zu starten, sagte Fed-Direktorin Lael Brainard am Dienstag auf einer Konferenz in New York laut Redetext. Die Dollar-Wächter hatten zwar auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Juni einen detaillierten Plan zur Verringerung ihrer rund 4,5 Billionen Dollar umfassenden Bilanz vorgelegt. Einen konkreten Starttermin nannte die Fed bislang aber nicht.

Sobald mit dem Bilanzabbau begonnen wird möchte Brainard erste Fortschritte bei der Entwicklung der Inflation sehen, bevor sie einen weiteren Zinsschritt unterstützt. "Ich will die Inflationsentwicklungen sorgfältig beobachten", sagte sie. Damit solle sichergestellt werden, dass sich die Teuerung zurück in Richtung der Zielmarkte der Notenbank bewege, sagte Brainard.