BerlinDas US-Notenbank-Führungsmitglied Neel Kashkari drängt auf einen baldigen Plan zum Abbau der aufgeblähten Bilanz. „Umso schneller, desto besser“, antwortete der Chef der Fed von Minneapolis am Dienstag per Twitter auf die Frage, wann die Pläne vorgelegt werden sollten: „Ich würde es vorziehen, wenn wir sie hätten, bevor wir die Zinsen wieder erhöhen“, fügte er hinzu. Kashkari hatte sich jüngst als einziges Notenbankmitglied gegen eine Zinserhöhung ausgesprochen und dies damit begründet, dass zunächst der Bilanzabbau angegangen werden sollte. Er hält es für möglich, dass sich die Finanzierungsbedingungen durch die Ankündigung des Bilanzabbaus verschärfen und dieser Schritt von der Wirkung her einer Zinserhöhung in unbekannter Höhe gleichkommen könnte.