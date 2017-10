Janet Yellen

Sie ist noch bis Anfang Februar 2018 im Amt. Ob sie danach weitere vier Jahre an den geldpolitischen Schalthebeln sitzen wird, ist allerdings ungewiss. Im Wahlkampf hatte Trump schweres Geschütz gegen die Top-Währungshüterin aufgefahren und sie als Erfüllungsgehilfin des damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama bezeichnet. Später schlug er weniger harsche Töne an und stellte ihre Führungsrolle in milderem Licht dar. Selbst eine Verlängerung ihres Vertrags schloss er nicht mehr aus.