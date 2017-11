 Yellens Verbleib in Fed-Führungsriege noch offen

Die Tür für einen Verbleib von US-Notenbankchefin Janet Yellen in der Führungsetage der Fed ist laut einem Top-Währungshüter weiter offen. Der Präsident des Fed-Ablegers von Philadelphia, Patrick Harker, sagte am Montag in Tokio, diese Frage sei noch nicht entschieden. Yellen wird Anfang Februar nach vier Jahren an der Spitze der mächtigsten Notenbank der Welt von dem bisherigen Direktoriumsmitglied Jerome Powell abgelöst, falls der Senat zustimmt. Danach steht es Yellen jedoch frei, als Direktorin weiter die Geldpolitik mitzubestimmen und auch bei Zinssitzungen mitzuentscheiden. In dieser Funktion war sie bereits vor ihrer Zeit als Fed-Chefin seit 2010 tätig, sodass sie theoretisch bis Ende Januar 2024 im Führungsgremium verbleiben könnte. Dies gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Derzeit sind im Direktorium nur vier von nominell sieben Posten besetzt. Nach einem Ausscheiden Yellens wären sogar vier Plätze vakant, die US-Präsident Donald Trump neu besetzen könnte. Die Mandate werden jeweils mit Zustimmung des Senats für 14 Jahre vergeben. Trump hatte Yellen vor seiner Wahl zum Staatschef heftig kritisiert, später jedoch für ihre Amtsführung gelobt. Yellen steht für einen Kurs behutsamer Zinserhöhungen, der laut Harker unter dem künftigen Notenbankchef Powell fortgesetzt werden dürfte.