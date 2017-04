DüsseldorfWegen eines mutmaßlichen Giftgaseinsatzes hat US-Präsident Donald Trump einen Luftangriff in Syrien angeordnet – seinem Amtsvorgänger Barack Obama hatte er in sehr ähnlicher Situation vor wenigen Jahren entschieden davon abgeraten.

„Noch einmal, an unseren sehr dummen Anführer, greifen Sie Syrien nicht an“, schrieb Trump im September 2013 in einer von mehreren ähnlich lautenden Twitter-Nachrichten. „Wenn Sie das tun, werden viele sehr schlimme Sachen passieren, und von dem Kampf haben die USA nichts!“, hieß es weiter in dem Tweet, den der Bauunternehmer komplett in Großbuchstaben schrieb.