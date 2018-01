Jackson hatte Trump am Freitag untersucht und ihm schon unmittelbar danach eine ausgezeichnete Gesundheit bescheinigt. Das US-Präsidialamt hatte klargemacht, dass die Geisteskraft Trumps nicht untersucht wird. Dem Mediziner zufolge bestand Trump selbst aber auf den Test.

US-Präsident Donald Trump ist nach Einschätzung seines Amtsarztes körperlich und geistig fit. Die jüngste Untersuchung habe ergeben, dass Trump sich insgesamt einer exzellenten Gesundheit erfreue, erklärte der offizielle Mediziner im Weißen Haus, Ronny Jackson, am Dienstag vor Journalisten. Trump komme zugute, dass er sein ganzes Leben auf Tabak und Alkohol verzichtet habe. Bei einem Test zu seinen mentalen Fähigkeiten habe er gut abgeschnitten. "Der Präsident ist geistig sehr klar." Er sei seinen Aufgaben gewachsen. Er habe „absolut keine Sorgen“ wegen der kognitiven Fähigkeiten des 71-Jährigen, habe die Untersuchung aber auf Trumps Bitte hin durchgeführt, sagte Jackson.

Der 1,90 Meter große Trump habe 108 Kilogramm gewogen und damit gut ein Kilogramm mehr als im September 2016. Das ergibt einen Body-Mass-Index (BMI) von 29,9 - womit Trump nur haarscharf an der Grenze zur Fettleibigkeit vorbeischrammt. Diese wird bei einem BMI von 30 veranschlagt.

Der Arzt erklärte, er habe Trump zu einer Diät und Sport geraten. Der Präsident solle damit zwischen zehn bis 15 Pfund (etwa 4,5 und 6,8 Kilo) abnehmen. Trumps Blutdruck habe 122/74 betragen und sein Gesamtcholesterinwert habe 223. Damit war er höher als von Medizinern empfohlen.

Trump war bei seinem Amtsantritt 70 Jahre alt und damit älter als alle seine Vorgänger bei deren Amtseinführungen. Das Interesse an Trumps Gesundheit ist seit der Veröffentlichung des Enthüllungsbuchs „Fire and Fury“ besonders hoch. In dem Buch wird Trump als kindlich und sprunghaft beschrieben.

Trump wird darin vorgeworfen, mental nicht fit genug für die Präsidentschaft zu sein. Trump bezeichnete sich dagegen auf Twitter als „sehr stabiles Genie“. Jackson ist seit 2006 als Arzt im Weißen Haus tätig, er überprüfte auch den Gesundheitszustand von Trumps Vorgänger Barack Obama.