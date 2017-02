Das Weiße Haus hat sich nach jüngster Kritik an US-Präsident Donald Trump und dessen häufigem Golfspiel an Wochenenden reserviert gezeigt. „Er plante, ein paar Löcher zu spielen und hat dann entschieden, das Spiel zu verlängern“, sagte Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Dabei bezog sie sich auf eine Partie Trumps mit dem Profi-Golfer Rory McIlroy am Sonntag, von der Bilder in sozialen Netzwerken die Runde gemacht hatten.

Bekannt wurde zudem, dass Trump am Samstagabend an einer Benefizgala in seinem privaten Club Mar-a-Lago teilnahm. Dieser Termin war nicht in seinem öffentlichen Kalender vermerkt, wurde aber später von Mitarbeitern bestätigt. Am Montag, einem Feiertag in den USA, erschien er kurz bei einem Essen von Spendensammlern. Dies bestätigte das Weiße Haus, nachdem ebenfalls Fotos davon in den sozialen Netzwerken auftauchten.