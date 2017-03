Palm BeachUS-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal mehr eine größere finanzielle Beteiligung Deutschlands an der Nato gefordert. Die Bundesrepublik schulde dem Militärbündnis „riesige Geldsummen“, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Die USA müssten besser dafür bezahlt werden, dass sie den Bündnispartner Deutschland verteidigten.

Gleichzeitig betonte Trump, dass das Gespräch mit Merkel am Freitag sehr erfolgreich verlaufen sei. „Ungeachtet dessen, was Sie von den Fake News gehört haben, hatte ich ein großartiges Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel“, schrieb Trump von seinem Wochenenddomizil in Florida aus.