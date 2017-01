Boston/WashingtonDer künftige US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar, einen Wall-Street-Topanwalt an die Spitze der Börsenaufsicht SEC zu berufen. Jay Clayton zähle zu den führenden Anwärtern auf den Posten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Clayton ist Partner der Kanzlei Sullivan & Cromwell, die sich auf Fusionen und Börsengänge spezialisiert hat. Er war unter anderem am milliardenschweren Kapitalgang von Alibaba beteiligt. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 arbeitete er nach Angaben seiner Kanzlei mit beim Verkauf von Bear Stearns an JP Morgan Chase, bei Barclays Capitals Erwerb von Teilen der insolvent gewordenen Lehman Brothers sowie bei der Kapitalspritze des US-Finanzministeriums für Goldman Sachs.