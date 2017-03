Das „großartige Unternehmen“ Exxon Mobil baut am Golf von Mexiko seine Chemiewerke und Raffinerien aus und investiert dazu 20 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2022. „Großartig“ ist die Wortwahl von US-Präsident Donald Trump, der sich mit einem Video bei Facebook, per Twitter und Pressemitteilung bei Exxon Mobil bedankte. 45.000 Arbeitsplätze würden geschaffen. „Und es werden großartige Jobs sein.“ Exxon Mobil sei ein „spezielles Unternehmen mit speziellen Menschen“, jubelte der Präsident.

In der Würdigung per Pressemittelung des Weißen Hauses nennt die Regierung die Exxon-Entscheidung einen eigenen Erfolg, schließlich habe Präsident Trump versprochen, Jobs zurück nach Amerika zu bringen. „Der mitreißende Geist des Optimismus im Land schafft bereits neue Arbeitsplätze, und das ist erst der Anfang“, heißt es darin. Was genau Exxon Mobil in Texas und Louisiana plant, haben die Presseleute des Weißen Hauses kurzerhand wortwörtlich aus der Pressemitteilung des Unternehmens herauskopiert.