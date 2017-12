WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat die klassische Presse in seinem Land erneut als Produzent von Falschnachrichten und verleumderischen Geschichten bezeichnet. Die „Fake News Media“ seien außer Kontrolle, es bedeute ihnen nichts, Berichterstattung zu korrigieren, schrieb er in einem Tweet am Sonntag (Ortszeit).

Anlass waren Berichte der TV-Sender ABC News und CNN aus den vergangenen zwei Wochen, die die Netzwerke richtig- oder klarstellen mussten. Sie hatten den Präsidenten beschädigt, aber Überprüfungen nicht stand gehalten.