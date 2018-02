Der amerikanischen Wirtschaft wird es laut Einschätzung des US-Präsidenten Donald Trump auch in den nächsten Jahren gut gehen.

Washington

US-Präsident Donald Trump sieht die Entwicklung der US-Wirtschaft in den kommenden Jahren positiv. Für 2019 sei mit einem Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent zu rechnen, sagte ein Vertreter des Präsidialamts am Samstag. Dies liegt deutlich über dem Wachstum des vergangenen Jahres von 2,5 Prozent und auch über den Schätzungen von Experten für das laufende Jahr von 2,5 bis 2,7 Prozent. Für 2021 rechnet das Präsidialamt mit einem Wachstum von drei, für 2026 von 2,8 Prozent. Es wird erwartet, dass Trump am Montag auf Basis dieser Zahlen seinen Plan für das Haushaltsjahr 2019 präsentieren wird.