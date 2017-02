Der neue US-Präsident hatte während seiner Wahlkampagne angekündigt, er wolle sich mit Putin zusammensetzen, um an einem besseren Verhältnis zwischen den beiden Ländern zu arbeiten. Zur Erinnerung: Als Barack Obama vor acht Jahren Präsident wurde, verfolgte er einen ähnlichen Ansatz. „Reset“ hieß das damals, ein Neustart mit Russland. Eine gewisse Weile ging das sogar gut. Doch dann entfremdeten sich Washington und Moskau wieder voneinander. Bei den Kriegen in der Ukraine und Syrien fanden sich die beiden Großmächte schließlich auf unterschiedlichen Seiten wieder. Die diplomatischen Erfolge der früheren Obama-Jahre waren endgültig passé.

Nun hat auch die Trump-Administration überraschend deutliche Worte gegenüber Russland gefunden. Nikki Haley, die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, verurteilte Russlands erneute Militärintervention in der Ukraine als „aggressives Verhalten“. Die USA wollten zwar bessere Beziehungen zu Russland, aber die Lage in der Ukraine erfordere „bedauerlicherweise“ eine „klare und starke Verurteilung russischer Handlungen“. Die USA bestehen darauf, dass die Bedingungen des vereinbarten Friedensplans von Minsk voll umgesetzt werden.

Auch der neue US-Außenminister Rex Tillerson steht Russland offenbar kritischer gegenüber als Trump. Russland habe keinen legalen Anspruch auf die Krim, sagte der bisherige Chef des Energiekonzerns ExxonMobil während seiner Anhörung im Senat Mitte Januar. Russland sei zudem eine „Gefahr“, die Nato-Verbündeten der USA hätten „Grund zur Beunruhigung“.

Kurz bevor Trump vereidigt wurde, hatte er die Nato in einem Interview mit der Bild-Zeitung noch als „obsolet“, im Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May dann aber als weiterhin wichtig bezeichnet. Ganz offenkundig sortiert sich die neue Trump-Regierung in außenpolitischen Fragen noch. Für eine neue Administration ist das nicht ungewöhnlich. Trotzdem frage sich viele, – vor allem in Europa – ob Trump die liberale Weltordnung, die den Westen seit 1945 prägt, in Frage stellt. Tritt Trump wirklich in einen Handelskrieg gegen Staaten ein, die die USA aus seiner Sicht benachteiligen oder ausnutzen? Das könnte beispielsweise Deutschland mit seinem riesigen Exportüberschuss treffen. Deutsche Unternehmen müssten womöglich Strafzölle bezahlen, weil sie Produkte nicht vollständig in den Vereinigten Staaten fertigen.

Und wie wird die außenpolitische Linie der Vereinigten Staaten letztlich aussehen? Im Wahlkampf ließ Trump erkennen, dass er sich bei vielen Konflikten am liebsten raushalten möchte. Syrien? Das ist nicht die Aufgabe der Vereinigten Staaten, hat Trump im Wahlkampf immer wieder argumentiert. Dass sich die Vereinigten Staaten künftig einfach raushalten, wenn es zu einem internationalen Konflikt oder Zwischenfall kommt, ist in den vergangenen Tagen zumindest fraglich geworden. So kursieren beispielsweise Berichte, die USA würden neue Sanktionen gegen den Iran vorbereiten, der am Wochenende zum ersten Mal seit Trumps Amtsantritt eine Mittelstreckenrakete getestet hatte. Der Iran spiele mit dem Feuer, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. „Sie wissen es nicht zu würdigen, wie 'nett' Präsident Obama zu ihnen war. Ich bin es nicht!“