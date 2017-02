WashingtonNach dem Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern wird ein weiterer Exekutiverlass von US-Präsident Donald Trump vor Gericht angefochten. Drei Organisationen reichten am Mittwoch Klage gegen eine Direktive Trumps ein, durch die er staatliche Regulierung in allen Bereichen reduzieren will.

Laut dem Erlass vom 30. Januar müssen Bundesbehörden für jede neue Richtlinie, die sie aufstellen, zwei existierende aufheben. Außerdem muss die Finanzierung der neuen Regelung durch das frei gewordene Geld aus den beiden alten komplett gedeckt werden.