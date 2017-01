Bild vergrößern Die Vorbereitungen für die Vereidigung von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten laufen auf Hochtouren. Bild: AP

Die Vereidigung rückt näher: Wie schon Barack Obama will auch der künftige Präsident der USA, Donald Trump, seinen Amtseid auf die Bibel Abraham Lincolns ablegen. Die Zeremonie findet am Freitagmittag in Washington statt.