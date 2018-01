Trumps private Pläne waren von dem Konflikt durchkreuzt worden. Eigentlich hätte er am Wochenende an einem Galadinner in Mar-a-Lago teilnehmen sollen, zu Ehren seines ersten Jahrestags im Amt. Doch dann war er wegen der Regierungskrise gezwungen, in Washington zu bleiben. Seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag gilt aber dank der vorläufigen Einigung als sicher.