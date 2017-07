BerlinDer „Mooch“, so nennt sich der neue Kommunikationschef der US-Regierung gern selbst, hat ein Problem mit Washington. Die Leute seien erstmal furchtbar nett, weiß er zu berichten. „Aber dann rammen sie dir eine Machete in den Rücken.“ Solche Umgangsformen kennt der Mooch nicht. Anthony Scaramucci, so heißt er eigentlich, kommt aus New York, hat an der Wall Street Karriere gemacht. Rücksichtslosigkeit ist ihm nicht fremd, Gewalt auch nicht. Aber: „Ich bin eher einer, der von vorne zusticht.“

Und das soll auch so bleiben. Zumindest so viel hat der Mooch in seiner ersten Woche im Weißen Haus eindrucksvoll unter Beweis gestellt und damit aller Welt gezeigt: Der Irrsinn der Trump-Präsidentschaft ist steigerungsfähig, die Chaos-Skala nach oben offen, und jede Niveaulosigkeit noch zu unterbieten.