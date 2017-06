MoskauNach einem Beschluss des US-Senates über neue Sanktionen gegen Russland hält sich Präsident Wladimir Putin über Gegenmaßnahmen bedeckt. „Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Deswegen ist es verfrüht, öffentlich über unsere Vergeltungsaktionen zu reden“, sagte Putin nach einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA in einem Interview, das am Samstag vom Staatssender Rossija 1 in Teilen ausgestrahlt wurde. Die Maßnahmen würden die russisch-amerikanischen Beziehungen weiter beschädigen.

Der US-Senat hatte in dieser Woche fast einstimmig für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt. Begründet wurden die Strafmaßnahmen mit einer Beeinflussung der US-Präsidentenwahl, der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der Hilfe für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Das Gesetz muss allerdings noch vom US-Repräsentantenhaus gebilligt und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Die Regierung in Washington hat sich bereits skeptisch geäußert.