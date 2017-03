WashingtonDer Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für den seit 13 Monaten vakanten Posten am Obersten Gerichtshof des Landes muss sich von (dem heutigen) Montag an vor dem US-Senat behaupten. An diesem ersten Tag des Bestätigungsverfahren wird erwartet, dass Neil Gorsuch selbst sowie Senatoren Eröffnungserklärungen abgeben. Die Befragung des 49-Jährigen wird am Dienstag beginnen und sich vermutlich über mehrere Tage ziehen. Die eigentliche Abstimmung über seine Ernennung dürfte dann Anfang April erfolgen.

Gorsuch habe mit kritischen Fragen seitens der Demokraten unter den Senatoren zu rechnen, hieß es. Das betreffe gerade Fragen etwa nach der Unabhängigkeit der Justiz unter einem Präsidenten Trump. Seit dem Tod von Antonin Scalia vor einem Jahr ist einer der neun Richtersitze am Supreme Court vakant. Die Neubesetzung wurde zu einer Kraftprobe zwischen dem scheidenden Präsidenten Barack Obama und den Republikanern im Senat. Sie blockierten Obamas Kandidaten Merrick Garland mit dem Argument, erst sollten die Wähler über die Machtverhältnisse in Washington entscheiden.