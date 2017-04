Neil Gorsuch soll - so will es Donald Trump - neuer Richter am Obersten Gerichtshof werden. Unternehmen hoffen auf neue Freiheiten.

Im vergangenen Jahr blockierten die Republikaner die Ernennung des moderaten Richters Merrick Garland für den freien Posten. Er wurde von Trumps Vorgänger Barack Obama vorgeschlagen und hätte das Gewicht des Gerichtshofs nach links verlagert. Die Republikaner setzten deswegen auf Zeit und einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im November.

Für die Demokraten ist Gorsuch zu konservativ. Er habe sich wiederholt auf die Seite von Konzernen und gegen Arbeitnehmer gestellt, bemängeln seine Kritiker. Auch Frauenrechten stehe er feindlich gegenüber. In ihrem Bestreben, Gorsuchs Ernennung zu verhindern, griffen sie im Senat daher auf die Taktik des Filibusters zurück. Diese Dauerdebatte verschafft der Minderheit in der Kammer mehr Macht. Senatoren können so lange reden wie sie wollen oder bis sich 60 der 100 Senatoren dafür aussprechen, den Filibuster zu beenden. Das gelang den Republikanern am Donnerstag nicht: Sie erhielten lediglich 55 Stimmen.

Um dieses Verfahren trotz der fehlenden "Supermehrheit" zu stoppen, kann die Mehrheitspartei im Senat auf die "nukleare Option" zurückgreifen. Dabei stimmten am Donnerstag die Senatoren gemäß ihrer Partei mit 52 zu 48 für die Abschaffung von Filibustern bei der Ernennung von Richtern für den Supreme Court. Bei Gesetzesvorhaben ist die Taktik weiter erlaubt.