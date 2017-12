WashingtonDie Republikaner im US-Senat haben nach den Worten ihres Mehrheitsführers Mitch McConnell die notwendige Mehrheit für die Verabschiedung der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Steuerreform zusammen. „Wir haben die Stimmen“, sagte McConnell am Freitag in Washington. Sein Parteifreund Jeff Flake sagte, er unterstütze jetzt die geplanten Steuersenkungen, nachdem er zuvor Bedenken angemeldet hatte. Auch die republikanische Senatorin Susan Collins will nun dafür stimmen.

Für eine Verabschiedung reicht im Senat eine einfache Mehrheit. 52 der 100 Senatoren sind Republikaner. Mindestens drei ihrer Senatoren meldeten zuletzt jedoch noch Bedenken an. Die US-Börsen machten nach Bekanntwerden der Nachrichten einen Teil der zuvor erlittenen Verluste wieder wett.