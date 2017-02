WashingtonDer Investor Wilbur Ross ist neuer Handelsminister der USA. Der Senat bestätigte den 79-Jährigen am Montag (Ortszeit) mit 72 zu 27 Stimmen. Der Milliardär hatte angekündigt, mit ihm im Amt werde das Ministerium schnell eine Überarbeitung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta angehen. Er gilt als Kritiker des Paktes mit Kanada und Mexiko. Alle Freihandelsverträge sollten nach ein paar Jahren überprüft und mit US-Interessen abgeglichen werden, sagte er.

Befürworter von Ross erklärten, der Geschäftsmann bringe jahrelange Erfahrung in Unternehmen mit auf den Topposten. Zudem lobten sie die Bereitschaft von Ross, seine Position in dem Unternehmen Diamond S. Shipping aufzugeben, das Öl und andere Produkte verschifft. Er versprach, als Handelsminister nichts voranzutreiben, das Unternehmen bevorzugt, an denen er Anteile hält.