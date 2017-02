WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Sprechers den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zum Rücktritt aufgefordert, nachdem er immer mehr das Vertrauen in ihn verloren hatte. Es sei der Punkt erreicht worden, an dem Trump überzeugt gewesen sei, dass es einen Wechsel geben müsse, sagte US-Präsidialamtssprecher Sean Spicer am Dienstag in Washington. Er unterstrich, dass Trump Flynn nicht angewiesen habe, mit Vertretern Russlands über die Sanktionen gegen das Land zu sprechen.

Flynn war am Montagabend zurückgetreten. Hintergrund sind seine Kontakte zum russischen Botschafter Sergej Kisljak noch vor Amtsantritt der Regierung. Damit könnte sich der frühere Generalleutnant strafbar gemacht haben. Im US-Kongress sind inzwischen Forderungen nach einer Untersuchung des Vorganges laut geworden.