Bei der fraglichen Konversation soll es darum gegangen sein, ob Flynn bei einem Treffen mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen hatte. Das Treffen hatte im Dezember 2016, also nach der Wahl Trumps, aber noch vor dessen Amtsübernahme stattgefunden. Flynn hatte das Treffen zunächst völlig verschwiegen.

WashingtonDer frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump , Michael Flynn, ist einem Bericht des Senders CNN zufolge angeklagt worden. Hintergrund ist eine Falschaussage gegenüber dem FBI. Flynn steht wegen Kontakten zu Russland in der Kritik und hatte nach wenigen Wochen im Amt seinen Hut nehmen müssen. Neben CNN berichtete auch „The Hill“ über die Anklage.

Donald Trump hatte nach seiner Wahl zum US-Präsidenten seinen Vertrauten Flynn zum Nationalen Sicherheitsberater gemacht. Auf dem Posten konnte dieser sich aber nicht lange halten - im Zuge der Russland-Affäre musste er sein Amt räumen.

Seither steht Flynn immer wieder in der Kritik. Unter anderem kam ans Licht, dass er als Berater für einen türkischen Geschäftsmann tätig war, der wiederum Verbindungen zur Regierung in Ankara hatte. Seine Einnahmen durch die Dienste führte Flynn teilweise nicht in Dokumenten für das Weiße Haus auf.